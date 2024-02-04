Evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredinin tarihi açıklandı. Aile ve sosyal hizmetler bakanı duyurdu

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Evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredinin tarihi açıklandı. Aile ve sosyal hizmetler bakanı duyurdu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada, Aile ve Gençlik Fonu başvurusu yapmak isteyen evlenecek çiftlere başvuru tarihini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman’da önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, yeni evlenecek çiftlere destek paketi olarak da bilinen Aile ve Gençlik fonu başvuru tarihini açıkladı.

“BAŞVURULARI 15 ŞUBAT’TA ALMAYA BAŞLAYACAĞIZ”

“Bir müjdeyi gençlerimizle paylaşmak istiyorum” diyen Göktaş, Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu’nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu’nun başvurularını 15 Şubat’ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız” ifadelerini kullandı.

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Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlere faizsiz kredi imkanı sunacaklarını söyleyen Göktaş, gençlerin bu destekle birlikte aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebileceklerini söyledi.

EVLENECEK ÇİFTLERE 150 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni kanunla birlikte yeni evlenecek gençlere 150 bin lira tutarında faizsiz olarak verilecek kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

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