Evlenecek çiftler dikkat. 2 yıl ödemesiz kredide yeni gelişme

Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini içeren ‘Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi’, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Evlenecek çiftler dikkat. 2 yıl ödemesiz kredide yeni gelişme

Teklifle ilgili konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, yaş sınırlarının bölgeye göre esnetileceğini söyledi.

Fonun kaynakları ve yönetimi

Kanun teklifi ile gelecek nesillerin sağlıklı aile ortamında hayata hazırlanması ve toplum refahının devamının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Fonun yönetim kurulunda, bakan yardımcılarından oluşan 5 kişi yer alacak. Fonun kaynakları ise petrol ve maden gelirlerinin bir kısmından, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak.

Evlilik kredisi nasıl alınacak?

Fondan yararlanacak genç sayısını en yüksekte tutmak için kanunda bir yaş sınırı belirtmediklerini belirten İnan, “Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir. Hedefimiz, bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmaktır” dedi. Evlilik kredisi almak isteyen gençlerin, evlilik tarihinden önce veya sonra fonun ilgili birimine başvurması gerekecek. Başvuru sahiplerinin, evlilik tarihinden itibaren 2 yıl içinde geri ödemesiz, 3 yıl içinde de faizsiz kredi alabilecekleri belirtildi. Kredi miktarı ve ödeme koşulları ise fonun yönetim kurulu tarafından belirlenecek.

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