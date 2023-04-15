İmamoğlu duyurdu: İBB'den yeni evlenecek çiftlere 7 bin TL destek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Evlilik Desteği Projesi" başlatacaklarını duyurdu.

"TEK SEFERLİK 7 BİN TL'LİK EVLİLİK DESTEĞİ VERECEĞİZ"

"10 binin üzerinde çiftimize tek seferlik 7 bin TL'lik evlilik desteği vereceğiz" diyen İmamoğlu, paylaştığı videoda şunları ifade etti:

"Sevgili hemşehrilerim, ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz. Hem ülkemizde hem de İstanbul'umuzda yaşam maliyeti her geçen gün artıyor. Bu durumun hepinizi olumsuz etkilediğini çok iyi biliyoruz. Sizlere destek olmak ve bir nebze rahatlatmak için çalışıyor, projeler üretiyoruz. Size güzel bir haber vermek istiyorum. İBB olarak Evlilik Desteği Projemizi başlatıyoruz. 2023 yılında İstanbul'da yeni evlenecek 10 binin üzerinde çiftimize tek seferlik 7 bin TL'lik evlilik desteği vereceğiz. Yeni bir yuva kuracak çiftlerimizin mutluluğuna katkıda bulunmak inanın bizleri de çok mutlu ediyor. Yeni evlenecek çiftlerimizin hayalleri gerçek, mutlulukları daim olsun. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile aşacağız. Birlikte başaracağız."