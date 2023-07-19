Erdoğan’ın yeni evlenecek çiftlere verdiği vaat Meclis’e taşındı: Ne zaman uygulamaya geçirilecek

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin liralık evlilik kredisi ve gençlere vergisiz cep telefonu vaadini Meclis gündemine taşıdı.

Türkkan, Meclis’e sunduğu soru önergesinde “14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesi açıklanmış, bu beyannamede yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi verileceği duyurulmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, gençlere bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu verileceğini de açıklamıştır. Evlilik kredisi çıkana kadar birçok çift evliliğini ertelemekte, birçok genç de vergisiz cep telefonu uygulamasının hayata geçirilmesini beklemektedir” dedi.

Türkkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a şu soruları sordu:

“-Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan, AK Parti Seçim Beyannamesi’nde de yer alan, yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi vaadi ne zamandan itibaren uygulamaya geçirilecektir? Bu kredinin detayları nasıl olacaktır?

-Faizsiz evlilik kredisi için başvuru yapan var mıdır, bu kredi için bugüne kadar kaç kişi başvuru yapmıştır?

-Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan, gençlere bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu vaadi ne zamandan itibaren uygulamaya geçirilecektir, bu uygulamanın detayları nasıl olacaktır?

-Vergisiz cep telefonu uygulaması için başvuru yapan bulunmakta mıdır, bu uygulama için bugüne kadar kaç kişi başvuru yapmıştır?

-AK Parti Seçim Beyannamesi’nde de yer alan faizsiz evlilik kredisi ve vergisiz cep telefonu uygulamalarının yakın zamanda hayata geçirilmesi düşünülmüyor ise her iki vaat nedeniyle bekleyen insanları daha fazla bekletmemek adına yeni birtakım uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesi düşünülmekte midir, bu uygulamalar neler olacaktır?”