Araştırmalardan ortaya çıktı. Evlenen çiftler neden hızla kilo alıyor?

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre; Çalışmalara göre kadınlar evliliklerinin ilk 5 yılında 10 kiloya kadar alma eğiliminde olduğu bildirildi. İlişkisi olup birlikte yaşayan kadınlar 8, sevgilisi olup ayrı evlerde yaşayanlar ise en fazla 6 kilo aldığı bildirildi. Erkekler de kilo alıyor, ancak araştırmalar evli erkekler ile sevgilileriyle aynı evde yaşayanlar arasında pek fark olmadığını gösterdiği vurgulandı. Birlikte yaşayan insanlar obez olmaya daha yatkın olduğu ifade edildi.

EVLİ ERKEKLER, BEKARLARDAN ÇOK DAHA AZ SPOR YAPIYOR

Hiç evlenmemiş insanların vücut kitle endeksi evli çiftlere göre daha düşük. Peki, bu nasıl oluyor? Evli insanlar genellikle beslenmesine ve egzersize daha az dikkat ediyor. Ayrıca evli erkekler, bekarlardan çok daha az spor yapıyor.

Bilim insanları bu durumun sebebini oldukça basit bir şekilde açıklıyor. İlişkilerinden memnun olan insanların kilo almasının sebebi aslında potansiyel eşlerin kendilerini daha fazla beğenmesine gerek olmaması!

Mutlu bir ilişki içindeyseniz hem kendi sağlığınıza hem de eşinizinkine dikkat etmelisiniz. İşte hem sağlığınızı hem de ilişkinizi güçlendirecek bazı ipuçları:

Birlikte egzersiz yapın: Akşam yemeğinden sonra birlikte yürüyüşe çıkabilirsiniz. Böylece hem spor yaparsınız hem de eşinizle kaliteli vakit geçirirsiniz. Eğer çocuklarınız varsa ve aynı anda evden çıkamıyorsanız egzersiz videoları tam sizlik!

Dışarıdan yemek söylemeyi azaltın: Dışarıda yediğiniz yemekler ne kadar lezzetli olursa olsun içinde ne kadar tuz ve yağ olduğunu bilemezsiniz. Bu yüzden yavaş yavaş da olsa dışarıdan yeme alışkanlığınızdan kurtulun.

Daha sağlıklı atıştırmalıklara yönelin: Evde abur cubur yerine meyve bulundurun, canınız tatlı çektiğinde de bunları yiyin. Tuzlu istiyorsanız da cips yerine fırın patates yapabilirsiniz. Kaynak: Healthline, Listelist