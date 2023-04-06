BU 5 kuralı uygulayan kilo verebiliyor

Eğer kilo vermenin çözümünü sıkı diyetlerde arıyorsanız, bu düşüncenizden bir an önce vazgeçmelisiniz. Çünkü hızla verdiğiniz kilolar yağ kaybına değil, vücudun kısa süreli su kaybına neden olur. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan kalıcı kilo kaybı için sağlıklı beslenmenin yaşam şekli haline gelmesi gerektiğine dikkat çekti ve 5 kuralı şöyle sıraladı:

MUTLAKA KAHVALTI

Birçoğumuz zamansızlık veya iştahsızlık nedeniyle sabahları kahvaltı yapmıyor veya geçiştiriyoruz. Ancak kahvaltı günün en önemli öğünü. Çünkü kahvaltıyı atlamak veya geçiştirmek iştah metabolizmanızı etkiliyor ve bir sonraki öğünde daha da acıkarak fazla yemek yemenize yol açıyor. Diyet Uzmanı Yeşim Özcan bu düzenin vücudun yağ depolarını artırması sonucu kilo almanıza sebep olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Hatta kan şekeri seviyenizin de düzeni bozulduğu için özellikle gece yemek yeme sendromuna da neden olabiliyor. Yapılan birçok çalışma iyi bir kahvaltıyla güne başlayanların kilo vermede daha başarılı oldukları ve iştah kontrolünü daha iyi yönettiklerini gösteriyor. Bu nedenle her gün kahvaltıya zaman ayırıp kilo vermenizi kolaylaştırabilir, varsa ani yemek ataklarınızı önleyebilirsiniz.”

MUTLAKA SU TÜKETİN

Kilo problemi yaşamanızın bir diğer sebebi de yeterince su içmemeniz olabilir. Su, vücudun en çok gereksinim duyduğu bir besin öğesi. Aynı zamanda metabolizmanızın çalışmasında ve yağ yakımının devam edebilmesinde de önemli bir yere sahip. Vücutta yağ yakımı başladığında toksik maddeler de oluşuyor ve bu maddelerin dışarı atılması için vücut suya ihtiyaç duyuyor. İşte bu nedenle yağ yakımınızın artması için su içmeniz şart. Yeşim Özcan içmek için susama hissini de beklememeniz gerektiğini belirterek, “Kadınlar günde ortalama 10-12 bardak, erkekler de 12-14 bardak su içmeli.” diye ısrar ediyor

TUZU UNUTUN

Yemeklerinizi tatlandırmak için tuz yerine baharatlar kullanın. Bunun yanı sıra ödem atıcı çaylardan da faydalanabilirsiniz. Ödem atıcı çaylar arasında yer alan yeşil çayı tansiyon probleminiz yoksa günde 2-3 fincan tüketebilirsiniz. Mevsim geçişlerinde vücutta ödem birikimi olabiliyor. Yani vücudunuz sıvı tutabiliyor, bunun sonucunda elde, ayaklarda ve göbek çevresinde yoğun şişkinlik hissedilebiliyor. Vücuttaki ödem probleminde öncelikle en doğru çözüm tuzu kısıtlamak. Tuz tüketimini günde 4 ila 5 gram arasında kısıtlayın.

SABAH SPORU ŞART

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan sabah aç karnına yapılan yürüyüşlerin yağ yakımını hızlandırdığını ve daha kolay kilo verilmesini sağladığını belirterek, “İnsülin direnci veya hipoglisemi gibi sağlık problemleriniz yoksa yürüyüşleri sabah yapmayı tercih edin. Gün ortası veya akşam spor yapacaksanız ara öğünden 1 saat, ana öğünden ise 2,5 saat sonra olmasına dikkat edin” diye konuştu.

TEST YAPTIRIN

Düşük metabolizma hızı, hormonlar, vitamin eksiklikleri ve iyi çalışmayan tiroit bezleri de kilo vermenizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı bir hekimle görüşüp kilo vermeye engel herhangi bir sorununuz olup olmadığından emin olun. Tahlil sonuçlarınıza göre uygulanacak olan ilaç tedavisi ve diyet kilo vermenizi olumlu yönde etkileyecektir. Kilo verememekten yakınıyorsanız bunun tek nedeni beslenme alışkanlıklarınız olmayabiliyor.