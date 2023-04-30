Evlenme teklifini reddeden kızın ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis istemi

Çorum Sungurlu'ya bağlı Kavşut köyünde bakkal işleten Ahmet Özkarslı, geçen yıl Şerife İçöz'ü ailesinden istedi. Şerife İçöz, üniversitede okumak istediğini belirterek evlilik talebini reddetti. Bu nedenle Özkarslı ailesi ile İçöz ailesi arasında husumet oluştu. 18 Ekim 2022'de Şerife İçöz'ün ağabeyi Mustafa İçöz ile Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı arasında köy meydanında tartışma çıktı. Ahmet Özkarslı, tabancayı çıkarıp Mustafa İçöz'e ateş etti. Ağır yaralanan İçöz, ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Özkarslı tutuklanırken, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ahmet Özkarslı hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Özkarslı hakkında ise 'öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava dosyasına olay anına ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntü delil olarak girdi. Görüntüde, Ahmet Özkarslı'nın babası tutuksuz sanık Mehmet Özkarslı'nın ölen Mehmet İçöz'e sopa ile vurduğu görüldü. Mahkeme heyeti, kamera görüntüleri, sopa parçasının bulunması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle Mehmet Özkarslı'nın da tutuklanmasına karar verdi.

BABAYA 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ TALEBİ

Davanın 6'ıncı duruşması Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların 'kasten öldürme' suçunu işlediklerini ancak maktül Mustafa İçöz'ün, sanıklardan Mehmet Özkarslı'ya tartışma sırasında hakaret ettiği ve bu durumun dikkate alınarak 'haksız tahrik' hükümleri uygulanıp indirim yapılmasını talep etti. Savcı, sanık Ahmet Özkarslı hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, babası Mehmet Özkarslı hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti.

'PİŞMANIM, BABAMIN OLAYLA İLGİSİ YOK'

Ardından sanıkların esas hakkındaki mütaalaya ilişkin beyanları soruldu. Bunun üzerine tutuklu sanık Ahmet Özkarslı, "Olay nedeniyle çok pişmanım, keşke olmasaydı. Maktul ağır şekilde tahrik etti, bir anlık gafletle bu suçu işledim, hayatım karardı. Keşke böyle olmasaydı. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Babama karşı saldırı yapabileceğini düşünerek bir anlık gafletle hareket ettim, babamın olayda dahli yoktur" dedi. Duruşma, 24 Mayıs'a ertelendi.