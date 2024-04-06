'Evleri boyayacağım' vaadi seçimi kazandırdı rakiplerine fark attı. Mazbatayı almadan harekete geçti

Yerel seçimde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi’nde muhtar adayı olan Necati Eren rakiplerine fark atarak seçimi kazandı. 250 haneli 420 nüfuslu mahallenin, mevcut muhtarı ile birlikte 3 adayından 1'i olan Eren, 387 seçmenin oyunu almak için ilçedeki evleri boyama sözü vermişti.

Mazbatayı almadan seçim vaadini gerçekleştirmek için harekete geçen Eren, evleri tek tek boyamaya başladı.

Muhtarlık mazbatasını almadan çalışmasına devam eden Eren, seçimden sondaki günlerde de evleri boyamaya devam etti. Eren, bu süre zarfında köy camisinin de dış cephesini boyadı. Köy sokaklarını Bodrum'dan getirdiği motosikleti ile gezip evlerin eksiklerine bakıp son olarak Türk bayraklarını takan Eren, "Biz göz boyamadık ev boyadık. Seçim öncesi verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Bugüne kadar köyümüzde 30 ev, 1 okul, 1 cami ile 2 süt evi boyadık. Biz halkımızla iç içe olduk onların yanına indik. Bugün seçim kaybeden belediye başkanları bizim yaptığımızı yapsa sonuç böyle olmazdı" diye konuştu.

SEÇİM ÖNCESİ BAŞLAMIŞTI

Bodrumlu gemi kaptanı, vücut geliştirme sporcusu ve fitnes antrenörü olan Eren kendi seçime kadar 25 ev ile bir okul ve 2 süt evini boyamıştı.

Seçim öncesi konuşan Eren, "Seçilirsem bu çalışmalara devam edeceğim. Kazanamazsam, helali hoş olsun" demişti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşadığını ve oradaki her evin dış cephesinin aynı renk olmasından esinlenip doğup büyüdüğü kendi köyünü de güzelleştirmek için böyle bir vaatle seçmenden oy istediğini belirten Eren, "Köyümüzde boyanmadık ev bırakmamak amacıyla çıktığımız hizmet yarışında şuana kadar, 25 ev 1 okul ve 2 süt toplama evinin dış cephesini boyadık. Seçime kadar boyaya bildiğim kadar ev boyayacağım. Her gün 3 tane ev boyuyorum. Seçimden sonrada vaadimi yerine getirmek için kalan evleri boyayacağım. Boyama! diyenin evini bile boyayacağım. Çünkü köyümü güzelleştirmek rengarenk bir çiçek bahçesine çevirmek, örmek köy yapmak için bu yola çıktım. Değişik başka projelerimde var onları da nasip olurda muhtar seçilirsem o zaman yapacağım" diye konuşmuştu.