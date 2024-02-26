EV’lerin ikinci el fiyatı düşecek

Haber: Ercan KARACA

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İleri Araç Teknolojileri Araştırma Merkezi (İLATAM) ve Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) tarafından hayata geçirilen Sürdürülebilir Mobilitenin Geleceği Zirvesi, İTÜ Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Zararlı emisyon üretmeyen, sürdürülebilir ve çevre dostu elektrikli araç teknolojilerinin gelişimi için gerekli olan unsurların mercek altına alındığı zirvede konuşan SMİ Başkanı Hakan Doğu, 150 yıllık teknolojinin araçlarını kullanırken, bambaşka bir ekosistemin ortaya çıktığını belirtti.

OTOMOTİVDE TÜM KAVRAMLAR DEĞİŞTİ

İnsanlar bu yeni mobilite karşısında bilgiye aç olduklarını söyleyen Doğu, “Elektrikli araçlar devlet teşvikleriyle daha ulaşılabilir hale geldi ve hızla büyüyor. Öyle ki Türkiye’de 2022 yılında sadece 7 bin 500 elektrikli araç satışı gerçekleşirken, bu rakam geçtiğimiz yıl 75 bin adede ulaştı. Togg’un lanse edilmesiyle birlikte Türkiye de bu yarışta yerini aldı. Şimdi öyle bir noktadayız ki bütün ülkeler bir anda sıfır noktasına çekildi diye görülüyor. Otomotivde bildiğimiz bütün kavramlar değişti” değerlendirmesinde bulundu.

‘HER ŞEYİ SIFIRLAYIP YENİDEN DÜZENLEMELİYİZ’

Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin önündeki en büyük sıkıntıyı, çok fazla elektrikli araç üretiminin olmaması olarak değerlendiren Doğu, “Dolayısıyla ülkemizdeki bu ekosistemi canlandırabilmemiz için bütün sanayi stratejimizden pazar stratejimize kadar her şeyi tekrardan sıfırlamamız, yeniden düzenlememiz gerekiyor. Bu tabii ki önümüzdeki dönemde bizim SMİ olarak katkı sağlamayı düşündüğümüz en önemli konulardan biri. Hedefimiz ülkenin yeni kurulacak mobilite ekosistemine katkı sağlamak” diye konuştu.

ÜRETİCİLER ARASINDA FİYAT SAVAŞI BAŞLADI

“Türkiye’de araçlar için ikinci el değeri çok önemli” diyen Doğu, “Goldman Sachs raporuna göre, önümüzdeki 5 sene boyunca elektrikli araçların pillerinin fiyatlarının bugün 100 iken 30’a hatta 20’ye düşmesi bekleniyor. Aracın maliyetinin yüzde 40’ını oluşturan pil teknolojisindeki bu ciddi düşüşler araç fiyatlarını çok ciddi bir şekilde daha da aşağı götürecek. Üreticiler arasında çok büyük bir fiyat savaşı başladı. Bir şey tanıtıyorsunuz, 2 sene sonra fiyatını yüzde 44 düşürüyorsun. Bu bizim klasik, otomotivde bildiğimiz iş modeli değil” ifadesini kullandı.

CARİ AÇIK ENERJİDEN DEĞİL TEKNOLOJİK CİHAZ İTHALATINDAN

Türkiye’de cari açığın asıl nedeninin enerji ithalatı olmadığını söyleyen İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı ve İTÜ İLATAM Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan da, “Enerjiyi en çok ithal eden Almanya, Japonya ve İtalya gibi ülkeler cari açık vermiyor. O zaman bizim cari açığımız nerden? Eğer biz enerjiyi kullanan teknolojik cihazları ithal ediyor olmasak ve tam tersine ihraç ediyor olsak tıpkı gelişmiş ülkeler gibi cari açığımız olur mu, olmaz. Bu cari açığın nedeni bu teknoloji” açıklamasını yaptı.