Evlilik kredisi alacakları hüsrana uğratacak haber. Seçim müjdesiydi

İktidarın seçim müjdesi olarak duyurduğu evlilik kredisiyle ilgili şoke eden olay ortaya çıktı.

Evlilik kredisi alacakları hüsrana uğratacak haber. Seçim müjdesiydi

Halktv’de yer alan bilgilere göre, AKP hükûmetinin seçimden önce gençlere vadettiği evlilik kredisinde sona gelindi.

Müjde olarak duyurulan 150 bin TL'lik evlilik kredisini her isteyen gencin alamayacağı öğrenildi.

Ancak her yıl 700 bine yakın çiftin evlendiği Türkiye'de krediyi her genç alamayacak.

İlk defa evlenecek gençlere 150 bin Türk Lirası (TL) faizsiz kredi teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) müzakere ediliyor.

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Kredi şimdilik deprem bölgesinde ikamet eden gençlere tahsis edilecek.

Kanun teklifinin TBMM’de kabul edilmesinin ve Resmî Gazete’de yayımlanmasının akabinde ilk olarak yeni evlenecek gençlere iki yıl ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi sağlanacak.

KREDİ İÇİN E-DEVLET’TEN MÜRACAAT EDİLECEK

Krediden faydalanmak isteyen gençler başvurularını internette e-Devlet uygulaması üzerinden yapacak.

Evlilik kredisi 5 yılda geri ödenecek. Kredi paketi için ise, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri’nden etkilenen 11 şehirde ikamet eden gençlere öncelik verilecek.

Proje kapsamının şimdilik daraltıldı ve yalnızca pilot bölge olarak seçilen deprem bölgelerinde uygulanacak.

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