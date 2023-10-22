Evlilik kredisi her gence verilmeyecek. Seçim öncesi vaatler bir bir dökülüyor

AKP’nin gençlere müjde olarak duyurduğu 150 bin TL'lik evlilik kredisinden her isteyenin yararlanamayacağı ortaya çıktı.

Evlilik kredisi her gence verilmeyecek. Seçim öncesi vaatler bir bir dökülüyor

AKP’nin seçin öncesi vaatlerinden gençlere evlilik kredisi TBMM’de müzakere ediliyor.

Gençlere evlilik kredisi her gencin alamayacağı deprem bölgesinde ikamet eden gençlere tahsis edileceği belirtildi.

HalkTV’nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı, emekliye 5 bin TL'lik ikramiye büyük bir hayal kırıklığına dönüşmüştü. Yalnızca çalışmayan emeklilerin hesabına Kasım ayında 5 bin TL'lik ikramiye yatacak.

İkinci müjde olarak duyurulan 150 bin TL'lik evlilik kredisini de her isteyen gencin alamayacağı ortaya çıktı.

AKP hükûmetinin seçimden önce gençlere vadettiği evlilik kredisinde sona gelindi. Ancak her yıl 700 bine yakın çiftin evlendiği Türkiye'de krediyi her genç alamayacak.

İlk defa evlenecek gençlere 150 bin Türk Lirası (TL) faizsiz kredi teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) müzakere ediliyor. Kredi şimdilik deprem bölgesinde ikamet eden gençlere tahsis edilecek.

Kanun teklifinin TBMM’de kabul edilmesinin ve Resmî Gazete’de yayımlanmasının akabinde ilk olarak yeni evlenecek gençlere iki yıl ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi sağlanacak.

KREDİ İÇİN E-DEVLET’TEN MÜRACAAT EDİLECEK

Krediden faydalanmak isteyen gençler başvurularını internette e-Devlet uygulaması üzerinden yapacak.

Evlilik kredisi 5 yılda geri ödenecek. Kredi paketi için ise, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri’nden etkilenen 11 şehirde ikamet eden gençlere öncelik verilecek.

Proje kapsamının şimdilik daraltıldı ve yalnızca pilot bölge olarak seçilen deprem bölgelerinde uygulanacak.

Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar yalnızca deprem bölgesinde yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi hakkı tanındı. Kredinin şartları Aile Bakanlığı tarafından tespit edilecek.

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