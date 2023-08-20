Vergisiz telefon kampanyasında umutlar suya düştü. iPhone, Samsung, Xiaomi yalan oldu

AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimler öncesinde sık sık dile getirdiği ve en dikkat çekici vaatlerinden birisi olan gençlere ve öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasında her geçen gün can sıkıcı detaylar gelmeye devam ediyor.

İddiaya göre kampanyaya her telefon markası ve modeli dahil değil. Kampanyadan yararlanmak isteyen Üniversite öğrencileri, üretimi veya montajı sadece ülkemizde olan marka ve model telefonlarını vergisiz satın alacak.

Bununla birlikte öğrenciler bu kampanyadan sadece bir kere yararlanabilecek.

TÜRKİYE’DE ÜRETİMİ VE MONTAJI YAPILAN MARKALAR

Haberin ortaya çıkmasından sonra en çok merak edilen konulardan bir tanesi de ülkemizde üretimi ve montajı yapılan markaların hangisi sorusu oldu.

Ülkemizde başta olmak üzere, Oppo başta olmak üzere,Reeder, Vestel, Casper, General Mobile, Vivo ve Tecno Mobile markalarının sadece birkaç modelinin üretimi veya montajı yapılmaktadır.