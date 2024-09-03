Evlilik Kredisi uygulamasında yeni dönem başladı. 3 il daha dahil edildi

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş "Aile ve Gençlik Fonu" projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini ifade ederek, ülke genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu 3 il olan Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta kredi almak için şartları sağlayan çiftlerin evlilik kredisi fonuna başvurularını almaya başladıklarını belirtti.

Bakan Göktaş, Evlilik Kredisi uygulaması hakkında atılan son adımları gazetecilere yaptığı açıklamada belirtti.

Projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başlattıklarını yineleyen Göktaş, evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin ülke genelinde ilgi gördüğünü ifade etti.

PROJEYE NASIL BAŞVURULUR?

Projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandığını açıklayan Göktaş, uygulamaya koydukları "Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 çift başvurduğunu ve şu ana kadar şartları yerine getiren toplam 3 bin 963 çiftin, söz konusu krediden yararlandığını açıkladı.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Evlilik kredisi uygulamasında yeni bir döneme geçildiğini belirten Göktaş, TÜİK verilerine göre doğurganlık oranı en düşük olan 3 ilin projeye dahil edildiğini ve bu 3 ilden başvuruların alınmaya başlandığını ifade etti:

"Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık."

Projeden daha fazla insanın yararlanması için söz konusu şartların daha da kolaylaştırıldığını açıklayan Bakan asgari ücret detayında geri dönüşleri baz alarak bir takım iyileştirilmeye de gidildiğini şu sözler ile aktardı:

"Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz."

Göktaş, Bakanlık olarak gençleri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.