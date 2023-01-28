﻿Evlilik teklifi aldığı anda sinir krizi geçirdi

Sosyal medyada paylaşılan bir evlenme teklifi videosu gündem oldu.



Sevgilisine evlenme teklifi eden bir kişi yüzüğü yavaş yavaş takmaya başlayınca sevgilisi sinir krizi geçirdi. O anları kayda alan arkadaşları neye uğradığını şaşırdı. Bir türlü yüzüğü takmayan erkek arkadaşına sinirlenen genç kızın çığlık atmaya başladığı kaydedildi.



Video binlerce kişi tarafından izlendi.