Ey büyük Atatürk. İşte evlatların. İşte Galatasarayın işte Fenerbahçen. Gürel Yurttaş yazdı

Ey büyük Atatürk. Bundan 100 sene önce kurdun bu Cumhuriyeti.

Ülkenin tüm kesimlerini bir araya getirdin.

Sağcısını solcusunu dindarını dinsizini her türlü mehzebi aynı ortak ülküde buluşturdun.

Bu millet seni hiç unutmadı.

Her zaman arkandaydı.

Her ne kadar çatlak sesler olsa da doğru bildiği yoldan hiç ayrılmadı.

Ey büyük Atatürk.

Aradan 100 sene geçti.

Bak hala ülken arkanda.

Kavgalarla gündeme gelen Galatasaray ve Fenerbahçe bile senin adın pazarlık konusu yapılınca nasıl da birleşiverdi.

Arapların restine nasıl da rest çekti.

Helal olsun Ali Koç'a.

Helal olsun Dursun Özbek'e.

Helal olsun Galatasaraylılara.

Helal olsun Fenerbahçelilere.

Atatürk deyince nasıl da ortak paydada buluştular ama.

Atam izindeyiz.

Böyle bir günde kavga eden iki kulübü de birleştirdin ya.

Bir ulus olarak hep birlikte peşindeyiz.

Araplar izin vermediler ya. Biz gırtlağımız yırtılırcasına söylemekteyiz.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

YURTTA SULH CİHANDA SULH.