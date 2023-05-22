Ey siyaset sen nelere kadirsin. Koca bakana yaptırdığına bak. Süleyman Soylu "İlle de Roman Olsun" şarkısını söyledi

İçişleri Bakanı Soylu seçim otobüsünden ‘İlle de Roman olsun’ şarkısını söyledi. Ortaya çıkan görüntüler tepkilere neden olurken ‘Koca bakana yaptırdığına bak’ yorumu yapıldı.

Ey siyaset sen nelere kadirsin. Koca bakana yaptırdığına bak. Süleyman Soylu "İlle de Roman Olsun" şarkısını söyledi

Editör: Ersoy Özdem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Beyoğlu’na gitti. Soylu, Roman mahallesine yaptığı ziyarette seçim otobüsünden ‘İlle de Roman olsun’ şarkısını söyledi.

Soylu, şarkının sonunda ise “Kusura bakmayın ses kesik, ancak bu kadar götürüyor” dedi.

Bakan Soylu’nun şarkı söylemesi sırasında korumaların gülmesi dikkat çekti.

Öte yandan Solu’nun içinde bulunduğu seçim otobüsünün önünde ise jandarmanın Togg aracı yer aldı.

İçişleri Bakanı Soylu’nun şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

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