Süleyman Soylu önce paylaştı sonra hemen sildi. Atatürk yok artık üniversite duvarlarında!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ndeki paylaşımında yer alan fotoğraf gelen tepkiler üzerine sildi. Fotoğrafta rektörlükte, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının yer alması dikkat çekti...

Süleyman Soylu önce paylaştı sonra hemen sildi. Atatürk yok artık üniversite duvarlarında!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaret etti. Soylu, söz konusu ziyareti Twitter hesabından paylaştı.

Soylu paylaşımına “İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaretimizden. Değerli hocalarımıza, kıymetli muhabbetleri için teşekkür ederiz” notunu düştü.

Paylaşımda yer alan fotoğrafta ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının yer alması dikkat çekti.

Söz konusu fotoğrafa tepki gösterilmesinin ardından Soylu’nun kısa sürede paylaşımını sildiği görüldü.

İşte o paylaşım:

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TEKRAR PAYLAŞTI

Süleyman Soylu, yaklaşık iki saat sonra tekrar aynı paylaşımı yaptı.

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