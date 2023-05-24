Süleyman Soylu seçim otobüsüyle hastane yolunu tıkadı. İtiraz edenlere kızdı. Kaymakamı da yanına çağırıp azarladı

Süleyman Soylu seçim çalışmaları sırasında otobüsü hastane yolunu tıkayınca trafikte tartışmalar çıktı. Soylu hem itiraz edenlere kızdı hem de kaymakamı azarladı.

Süleyman Soylu seçim otobüsüyle hastane yolunu tıkadı. İtiraz edenlere kızdı. Kaymakamı da yanına çağırıp azarladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün İstanbul Sarıyer’de ziyaretlerde bulundu.

Ziyaret sırasında Soylu’nun seçim otobüsünün hastane yolunu tıkadığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Trafik sırasında tartışma yaşandığı gözüken görüntülere göre Soylu, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı’yı yanına çağırıp azarladı.

Soylu’nun otobüsünün çocuğunu hastaneye götürmek için yoldan geçmeye çalışan bir kadının üzerine direksiyon kırmaya çalıştığı da görülüyor.

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Soylu’nun korumaları hastaneye gitmeye çalışan bir kadına da bağırdığı öne sürüldü.

SOYLU’NIN KONVOYU 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde iddiaya göre Soylu’nun konvoyunda bulunan araçlardan biri 12 yaşındaki bir çocuğa çarptı.

Halktv.com.tr'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, arabanın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, ambulansla Başakşehir’de bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü. 5 Mayıs saat 16.47’de hastaneye girişi yapılan çocuk, beyin ve sinir cerrahi, ortopedi, plastik cerrahi, kalp ve damar birimlerinde ayrı ayrı tedavi altına alındı ve ameliyat edildi.

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Çarpma sonucu ağır yaralanan çocuk hala yoğun bakımda tutuluyor ve tedavisine devam ediliyor. Soylu’nun konvoyundaki aracın sebep olduğu olayın bilinmesi istenmiyor.

Hastanede çocuk hakkında bilgi edinmek istendi ancak yoğun güvenlikli bir alanda tutulduğu ve herhangi bir bilgi alınamayacağı belirtildi.

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