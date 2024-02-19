Eyfel Kulesi greve çıktı. ‘Üzgünüz kapalıyız’

Kaynak: AP News
Eyfel Kulesi greve çıktı. ‘Üzgünüz kapalıyız’
Fransa’nın en büyük işçi sendikası CGT, Eyfel Kulesi çalışanlarının bilet satışlarından kazanılan gelirle orantılı bir maaş zammı talep ettiğini duyurdu.

Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi Eyfel Kulesi, kötü mali yönetimi karşı protestoda bulunan işçilerin grevi sebebiyle ziyarete kapatıldı. Eyfel Kulesi'nin girişinde bulunan uyarı yazısında, “Grev nedeniyle Eyfel Kulesi kapalıdır. Üzgünüz" ifadeleri yer aldı.

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EYFEK ABLUKAYA ALINDI

Çalışanların büyük bir bölümünü temsil eden ve ülkenin en büyük işçi sendikası olma niteliği taşıyan CGT, personelin bilet satışlarından elde edilen gelirle orantılı bir maaş artışı talep ettiğini açıkladı. Grevin amaçlarından birinin de, Paris Belediyesi sorumluluğunda olan yapıda bakım çalışmalarının iyileştirilmesi olduğu ifade edildi.

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ÇİFTÇİLER MARSİLYA'DA YOLLARI TRAFİĞE KAPATTI

Diğer taraftan ülkede eylemleri hala devam eden çiftçiler, Marsilya'da traktörleriyle bazı yolları trafiğe kapattı. Yerel basında çıkan haberlerde, Fransa'nın Bouches-du-Rhône bölgesindeki Marsilya kentinde traktörleriyle yol kapatma eylemi yapan çiftçiler havalimanı ve tren garı güzergahında trafiği engelledi.

Fransa'da hükümetin tarım sektörüne dönük yeni tedbirlerinden hoşnut olmayan çiftçiler Vienne, Haute-Vienne ve Deux-Sevres kentlerinde de traktörleriyle protestolar başlatmış ve 24 Şubat'ta düzenlenecek Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtmişti.

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