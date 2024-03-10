Eylem Tok'u olay yerine götüren şoförün ifadesi ortaya çıktı. Oğlunun ilk sözleri 'anne beni affet araç pert oldu' olmuş

Kaynak: DHA
Eylem Tok'u olay yerine götüren şoförün ifadesi ortaya çıktı. Oğlunun ilk sözleri 'anne beni affet araç pert oldu' olmuş
İstanbul Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. 16 yaşındaki Timur Cihantimur'un kaza sonrası, "Anne beni affet, araç pert oldu. Hayatım bitti" dediği ortaya çıktı.

Türkiye gündemine oturan kaza, İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta yaşanmıştı. 16 yaşındaki sürücü ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparmış, 4 kişiyi de yaralamıştı. Sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok, kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.

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ŞOFÖRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin konuştuğu kazayla ilgili yazar Eylem Tok'u kaza yerine götüren şoförün ifadesi ortaya çıktı. Şoför ifadesinde, "Eylem Hanım'ı olay yerine götürdüm. Timur'u arabaya oturttu. Timur şoktaydı, sürekli 'Anne beni affet, araç pert oldu' diyordu" dedi.

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