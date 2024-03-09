Eylem Tok’un yazarlığı da fos çıktı! Tarikatçı sevgilisi sayesinde ‘en çok satanlar listesi’ne girmiş

Yazar Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur’un lüks aracıyla çarptığı ATV’de bulunan Onur Murat Aci’nin hayatını kaybetmesi ve 4 gencin de yaralanması olayından sonra Türkiye gündeminden düşmedi. Oğlu Timur Cihantimur’la birlikte kazanın ardından önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçan Tok’un Mihr adlı kitabının nasıl en çok satanlar listesine çıktığını TELE1 Yazarı Demet Cengit tek tek anlattı.

“AUDİ MARKA BİR ARAÇLA BİRLİKTE HEDİYE ETTİ”

Cengiz yazısında Tok’un kitabı Mihr’in basıldığı Hayy Kitap’ın Süleymancılar tarikatına mensup Rauf Baysal’a ait olduğunu Baysal’ın kitabın tüm nüshalarını satışa çıktıktan hemen sonra satın aldığını yazdı. Cengiz ayrıca kitabın, Baysal tarafından yazılıp Tok’a verildiğini de belirtti.

Cengiz’in yazısı şöyle:

“Eylem Tok’un Instagram profilinde “Çok satan Mihr’in yazarı” yazıyor. Mihr’i, Hayy Kitap basmıştı. Yayınevi’nin ortaklarından Rauf Baysal, Tok’un sevgilisiydi. Baysal, Mihr romanının dağıtımını gerçekleştirdikten sonra bir hafta içerisinde Türkiye çapında bütün kitapları satın alıp romanı çok satanlar listesine sokmuştu. Bunu nereden mi biliyoruz? Ne kadar tutkulu bir âşık olduğunu ve aşkı için yaptığı fedakârlıkları anlattığı dostundan. Yine iddiaya göre romanı da bizzat Baysal yazmıştı. Audi marka bir araçla birlikte hediye etmişti. Lüks bir huy sanki!

Siz kaza yerinden toplanan telefonları ve yurtdışına kaçışı duyduğunuzda şaşırdınız ya… Ben şaşırmadım. Bir kez sahtekâr, hep sahtekâr!

Peki kim bu Baysal? Aşı karşıtı kitaplar basan yayınevinin sahibi bu eski sevgili, Süleymancılar tarikatındandı. Covid 19 nedeniyle öldüğünde geride birkaç aylık bir bebek bırakmıştı. Kayınpederi Süleymancıların önde gelen liderlerinden Mehmet Arıkan ve aileden pek çok kişi de aynı günlerde yine Covid 19’dan ölmüştü.”