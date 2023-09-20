Eylem yapan Trendyol işçileri gözaltına alındı

İşçiler, polis müdahalesiyle karşılaştı ve gözaltına alındı. İşçiler, sendika üyesi oldukları için işten çıkarıldıklarını ve şirket yöneticilerinin görüşme taleplerini reddettiğini iddia etti.

Sendika Üyesi Oldukları İçin İşten Çıkarıldılar

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Trendyol Express Dağıtım Merkezi’nde çalışan ve Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) ve PTT-Sen üyesi olan işçiler, 28 Ağustos’tan beri işten çıkarıldıkları için eylem yapıyor. İşçiler, bugün de Trendyol’un Maslak’ta bulunan genel merkezi önünde oturma eylemi yaptı. İşçiler, ABD Hazine Bakanlığı’nın Gürcistan’ın eski Başsavcısı Otar Partskhaladze’ye yaptırım uygulamasına ilişkin şirketin sessiz kalmasını da protesto etti.

Polis Müdahalesi ve Gözaltı

Oturma eylemi yapan işçilere polis müdahale etti. İşçiler darp edilerek gözaltına alındı. DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar’ın kolunun kırıldığından endişe edildiği belirtildi. DGD-SEN’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Darp edilerek gözaltına alındık! Genel Başkanımız Neslihan Acar’ın nın kolunun kırıldığından endişe ediyoruz! Direnen arkadaşlarımız işkenceyle gözaltına alındı. Sadece hakkımızı istediğimiz için işçi ve sendika düşmanı Trendyol’un zulmüne uğradık!” denildi.