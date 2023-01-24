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Eylemler sonrası Trendyol kuryelerine yüzde 120 zam yapıldı. Şirketten yazılı açıklama geldi

Trendyol kuryelerinin eylemleri sonrası şirketten yapılan açıklamada, kuryelerin hak edişlerine bir önceki yıla göre yüzde 120 zam yapıldığı açıklandı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 11:34
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Eylemler sonrası Trendyol kuryelerine yüzde 120 zam yapıldı. Şirketten yazılı açıklama geldi

Eylemler sonrası Trendyol kuryelerine yüzde 120 zam yapıldı. Şirketten yazılı açıklama geldi
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Trendyol kuryelerinin paket başı ücrete zam yapılmaması sonrası gerçekleştirdiği eylemler ses getirdi. Kuryelerin eylemi sonrası Trendyol Go kuryelerinin hak edişlerine bir önceki yıla göre yüzde 120 zam yapıldı.

Kurye temsilcileri ile görüşme yapan şirket zam oranlarını ve yapılan değişiklikler hakkında açıklama yaptı.

Trendyol tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yeni faaliyet döneminde, Trendyol Go taşıyıcı iş ortaklarımızın hakedişleri, bir önceki yıla göre yüzde 120 artmıştır. Ocak 2022 döneminde bir saat taşıma faaliyeti gösteren bir iş ortağının hakedişi 45 TL iken, Ocak 2023 döneminde bir saat taşıma faaliyeti gösteren bir iş ortağının hakedişi yapılan yüzde 120 senelik artış oranı ile birlikte 100 TL seviyesine gelmiştir.

Bir önceki artış dönemi olan Temmuz 2022 ile kıyasladığımızda ise, hakedişlerde yüzde 60 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca dün akşam gerçekleşen görüşmeler sonrasında yapılan artışla birlikte günde ortalama 8 saat faaliyet gösteren bir taşıyıcı iş ortağımızın aylık net kazancı 11,400 TL’ye yükselmiştir.

Ayrıca, iş ortaklarımızın açıklanan faaliyet modeline ilişkin görüşleri ve talepleri de kendileriyle bir araya gelerek hassasiyetle değerlendirilmiş ve gereken tüm aksiyonlar alınmıştır.

Trendyol Go taşıyıcı iş ortaklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

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Hamit Seki
24.01.2023 11:40
Dolayısıyla Trendyol'dan gelecek ürünlere de yüzde 50 zam göründü demektir yakında bu yollarda olanlara duyurulur.  
 
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