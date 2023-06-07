Eylül ayında gelmesi beklenen iOS 17 yanlışlıkla kullanıma sunuldu

Apple cihazlarda meydana gelen bir sorun nedeniyle Eylül ayında gelmesi beklenen iOS 17 sürümü yanlışlıkla kullanıma sunuldu.

Eylül ayında gelmesi beklenen iOS 17 yanlışlıkla kullanıma sunuldu

Apple normalde, Beta Geliştirici programına katılmak için Apple Kimliği ile giriş yapmak gerekiyordu. Ancak Apple’da gerçekleşen bir sorun, iOS 16.5 sürümüne sahip olan herkese bir anda iOS 17 Geliştirici Beta sürümünü indirebilir hâle getirildi.

Beta programına kayıtlı bazı kişiler için de iOS 17 Geliştirici Beta sürümü aktif hale getirildi. Bu durumun herkes için geçerli olup olmadığı ise henüz açıklanmadı.

YÜKLENMESİ TAVSİYE EDİLMİYOR

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; geliştirici olmadığı sürece iOS 17 Geliştirici Beta sürümünün yüklenmesi tavsiye edilmiyor. İşletim sistemi içerisinde bu süreçte birçok hatanın mevcut olduğunu belirtiliyor. Henüz test aşamasında olan işletim sisteminde düşük performans, hatalar, çökmeler, eksik özellikler ve daha fazla sorunlar yaşanacaktır.

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