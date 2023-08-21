iOS 17 alacak iPhone modelleri beli oldu

Apple’ın merakla beklenen güncellemesi iOS 17’yi alacak iPhone modelleri belli oldu. Bu gelişmenin ardından güncelleme dışı kalan iPhone kullanıcıları ise hayal kırıklığı yaşayacak. İşte güncelleme alacak ve almayacak modeller…

iOS 17 alacak iPhone modelleri beli oldu

iOS 17, beklenen özellikleri ve yenilikleri ile kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Apple'ın geliştirici konferansında duyurulan bu özellikler, kullanıcıların merakını ve heyecanını daha da artırdı.

Ara yüzdeki değişiklikler, performans iyileştirmeleri ve güvenlik güncellemeleri gibi pek çok yenilik, iOS 17 ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak.

iOS 17 GELMEYECEK iPHONE MODELLERİ BELLİ OLDU

Apple, düzenlediği etkinlik sonrası iOS 17 güncellemesini alacak iPhone modellerini de paylaştı. Paylaşılan listeye göre iOS 17 güncellemesi almayacak iPhone modelleri de belli oldu.

Buna göre iOS 17 iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve diğer eski iPhone modellerine gelmeyecek.

iOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 17'nin Eylül ayında çıkacak iPhone 15 serisi ile birlikte gelmesi bekleniyor.

iOS 17 HANGİ MODELLERE GELECEK?

- iPhone 14 serisi

- iPhone 13 serisi

- iPhone SE 2023

- iPhone SE 2022

- iPhone 12 serisi

- iPhone 11 serisi

- iPhone XS ve XS Max

- iPhone XR

iOS 17 İLE BİRLİKTE GELECEK YENİ ÖZELLİKLER

- StandBy - iPhone'u baş ucu saati olarak kullanma

- NameDrop - iPhone'lar arası kişi bilgilerini paylaşma

- Journal - Yeni günlük tutma uygulaması

- Mesajlar uygulamasında sticker, check-in yapma

- Canlı stickerlar

- Sesli mesajları yazıya dökme

- Gelişmiş otomatik tamamlama

- FaceTime'ta mesaj ekleme

- Fotoğraflarda evcil hayvan albümleri

- Bul öğe paylaşımı

- Hey Siri yerine yalnızca Siri komutu

- Kilit ekranında yeni kişi görünümü

- Çevrimdışı Haritalar

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