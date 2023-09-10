Eylül ayında hayal kırıklıkları bitmeyecek 3 burç açıklandı. Bu ay onlara hiç bitmeyecek

Gökyüzündeki gezegenlerin hareketleri bazen burçları olumsuz yönde etkiler. Bu ayı ise çok zor bitirecek 3 burç belli oldu. Listede İkizler, Yay ve Balık burcu yer aldı.

Eylül ayında hayal kırıklıkları bitmeyecek 3 burç açıklandı. Bu ay onlara hiç bitmeyecek

Burçlar kişinin karakteristik özelliklerinin yanında aşk, iş ve parasal konularını da etkileyebiliyor. Bu bağlamda günlük, haftalık ve aylık burç yorumları ile olabilecekleri önceden öngörülebiliyor.

GercekGundem.com'da yer alan bilgilere göre işte eylül ayını zor geçirecek burçlar ve dikkat etmesi gerekenler...

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İKİZLER - AŞK VE ARKADAŞLARA DİKKAT

Çocuklarla ilgili yapacağın harcamalarından dolayı bütçeyi denkleştirmekte zorlanabilirsin. Eğer bekarsan ve çocuğun yoksa da flörtlerle ilgili yaşadığın problemlerden dolayı sıkıntılı dönemler geçirebilirsin.

Yakın çevrendeki bazı arkadaşlarının arkandan iş çevirdiklerine şahit olabilirsin. İş hayatında otorite figürleri tarafından zorlanabilirsin. Ticari bir faaliyet alanın varsa her zaman dikkatli olmalısın. 15,17,22,25,26 ve 29 Eylül tarihlerinde özellikle dikkatli olmalısın. Tabi ki bireysel haritalarda bu tarihler farklılık gösterebilir.

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YAY - KRİZSEL DURUMLARA DİKKAT

Bu ay aile içerisinde bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Ailenle ilgili gerçekleri görmemek konusunda dirençlerin olabilir ve bunlardan dolayı da yaşam kaliten düşebilir. Riskli yatırımlar, flörtler ve çocuklarla ilgili bazı krizsel durumlar yaşayabilir ve yara alabilirsin.

Beklediğin mahkeme durumları varsa olumsuz sonuçlar alabilirsin. Yoksa da devletle alakalı işlemlerinde aksaklıklar yaşayabilirsin. İnternet alış verişlerinde özellikle dikkatli olmalısın. İstediğin ürünler problemli olabilir, iade işlemlerinde sorunlar yaşayabilirsin. 5,17,23,25,26 ve 29 Eylül tarihlerinde özellikle dikkatli olmalısın. Tabi ki bireysel haritalarda bu tarihler değişebilir.

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BALIK - HAYAL KIRIKLIKLARI

Evliliğinle, ortaklarınla ya da hayatındaki insanlarla ilgili ciddi hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Eş, geliri, vergi, miras ya da nafaka konuların varsa bunlardan dolayı yara alma ihtimalin olabilir. Eş gelirinden yana mağduriyet yaşayabilirsin. Ayrıca ayak ve 5 duyu organlarına özellikle dikkat etmelisin.

Yaşayacağın krizleri çocuklarına ya da bekarsan flörtüne yansıtabilirsin. Tekrar toparlanman biraz zaman alabilir. İş hayatında ya da gündelik hayatında çok değer verdiğin bazı arkadaşların ya da kardeşlerinle ani kopuşlar yaşayabilirsin. 12,17,21,24,25,29 Eylül tarihlerinde ekstra dikkatli olmalısın. Bu konularla ilgili problemler yaşayabilirsin. Tabi ki bireysel haritalarda bu tarihler farklılık gösterebilir.

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