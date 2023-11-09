Eylülde ekildi bugün hasat edildi çiftçi paraya para demiyor. Saçı dökmüyor cildi yeniliyor

Antalya'nın Serik ilçesinde örtüaltı kavun hasadı bugün başladı. Çiftçi 5 ekimde ektiği kavunları 65 gün sonra topladı. 2 dönümden 12 ton mahsül alan çiftçi kilosunu 15 TL'den satarken, markette 33 TL'den satılıyor.

KAYNAK: İHA
Eylülde ekildi bugün hasat edildi çiftçi paraya para demiyor. Saçı dökmüyor cildi yeniliyor

İHA'nın haberine göre, Türkiye'nin en önemli örtü altı yetiştiriciliği yapılan Antalya’nın Serik ilçesinde örtüaltı kavun hasadı başladı. Beklentilerini karşılayan fiyatlar ise üreticinin yüzünü güldürdü.

Havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ile bu yıl üretimi olumlu etkilediğini belirten Ziraat Mühendisi Orhan Dilsiz, "Havaların sıcak gitmesi üretimi olumlu etkiliyor. Ürün tutum ve pazar açısından daha iyiye gidiyor. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah pazarımız da böyle devam ederse üreticimizin yüzü gülecek" dedi.

5 Eylül'de dikimi gerçekleştirilen kavunların hasadının başladığını ve yerli üretime destek verilmesi gerektiğini belirten Ziraat Mühendisi Orhan Dilsiz, "Amacımız yerli üretimi daha fazla ileri taşımak. Bu alanda kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Her zaman yerli üretimden yanayız. Bugün burada ilk hasadımızı gerçekleştirmekteyiz" dedi.

5 EYLÜL'DE DİKTİLER

Dilsiz "Yaklaşık 2 dönüm alandan 10 ila 12 ton arasında ürün beklemekteyiz. Buranın dikim zamanı 5 Eylül. Yaklaşık 2,5 ay sonrası hasadımızı yapmaktayız. Bu hasat zamanına kadar üreticilerimizin bitkisel zararlara karşı mücadelesi devam etmekte. Kırmızı örümcek ve beyaz sinek, üretimi olumsuz etkileyen zararlılar” dedi.

Dilsiz, fiyatın şu anda kavunda 15 lira olduğunu aktararak, "İnşallah böyle devam eder. Havaların sıcak gitmesi üretimi olumlu etkiliyor. Ürün tutum ve pazar açısından daha iyiye gidiyor. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Pazarımız da böyle devam ederse üreticimizin yüzü gülecek" şeklinde konuştu.

Tarım işçisi Mustafa Ünal ise, "Yerli kavun tüketerek Türk çiftçisine destek olun. Bu lezzetli kavunlardan yiyin" şeklinde konuştu.

KAVUNUN FAYDALARI

Kavun akciğer için faydalı bir meyvedir. Akciğerde virüslerin uzun süre kalmasını engeller.
Bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkisi bulunur.
Karotenoid maddesi içeriği ile kanseri engelleyici özelliği bulunur.
Kan pıhtılaşmasını engeller. Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.
Hücreleri yeniler ve cildin daha nemli, parlak görünmesini sağlar.
Kalp ritim sağlığına iyi gelir.
Böbrek hastalarının tüketmesi önerilir.
B vitamini içeriği sayesinde enerji verici özelliği vardır.
Folik asit içeriği bulunan kavun saç dökülmesinde engelleyici bir rol oynar.
Göz sağlığı için faydalıdır.
Göz altı morluklarının azalmasına yardımcı olur.
Regl düzensizliklerinin önüne geçebilir.
Kabızlığı engeller.
Cinsel isteğin artmasına katkı sunar.
Karaciğer sağlığına iyi gelir.
Bağırsak sağlığı için faydalıdır.

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