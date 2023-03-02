EYT Resmi Gazete’de bekletiliyor

Milli Gazete'de yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası Meclis uzun bir araya girereken EYT’lilerin merakla beklediği meclis onayı dün geldi. 3 haftalık aranın ardından dün 15:00’da toplanan TBMM Genel Kurulu’nun ilk maddesi EYT oldu.

Meclis’te yaklaşık 4 saat süren görüşmelerin ardından milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Sonunda EYT düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’nda oylandı ve yasalaştı.

Şimdi ise Meclis'ten geçen EYT kararını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylayıp Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor. EYT kararının bugün Resmi Gazete’de yayınlanacağı düşünülüyor.