Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon

Albaraka Türk, bu kez de promosyonlarla ilgili ciddi bir adım attı. Banka, emekli maaşlarını Albaraka Türk’e taşıyanlara 7.000 TL’ye kadar promosyon ve 3.000 TL’ye kadar ödül verecek. Böylece emekliler 10.000 TL’ye varan kazanç elde edebilecek.

Albaraka Türk’ün yeni emekli promosyonu kampanyasında 3.499 TL ve altındaki maaşlarını taşıyanlar 4.500 TL’lik promosyona hak kazanırken, 3.500-7.499 TL arasındaki maaşlarını taşıyanlar 5.500 TL’lik, 7.500-9.999 TL arasındaki maaşlarını taşıyanlar 6.000 TL ve 10.000 TL ve üzerindeki maaşlarını taşıyanlar ise 6.500 TL’lik promosyona hak kazanacak. Maaşlarını taşımanın yanı sıra 2 adet otomatik ödeme talimatı ekleyen emeklilerin promosyonları ise 500 TL daha artacak. Albaraka Türk’ün emeklilere olan desteği promosyonla da sınırlı kalmıyor. Banka, başka emeklilerin maaşlarını taşıması için referans olan emekli müşterilerine referans oldukları kişi başına 500 TL ödül veriyor. Emekliler, referans yoluyla 6 kişiye kadar referans vererek toplamda 3.000 TL’lik ödülün sahibi olabiliyor. Maaşlarını taşıyarak Albaraka Türk müşterisi olan emekliler aynı zamanda 8500’den fazla ATM ağı ile tüm Yapı Kredi ve PTT ATM’lerinden ücretsiz para çekebilirken, EFT/FAST/Havale işlemlerinde ücret ve kredi kartlarında da aidat ödemiyor.