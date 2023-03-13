13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon

EYT ile birlikte bankaların emekli promosyon yarışı büyüyor. Albaraka Türk emekliler için yeni bir promosyon kampanyası başlattı. Maaşlarını Albaraka Türk’e taşıyan emekliler 7.000 TL’ye varan promosyonun ve 3.000 TL’ye varan ödülün sahibi olacak.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 15:58
Takip Et

EYT yarışı büyüyor. Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon

Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
+
Aa
-

Albaraka Türk, bu kez de promosyonlarla ilgili ciddi bir adım attı. Banka, emekli maaşlarını Albaraka Türk’e taşıyanlara 7.000 TL’ye kadar promosyon ve 3.000 TL’ye kadar ödül verecek. Böylece emekliler 10.000 TL’ye varan kazanç elde edebilecek.

Albaraka Türk’ün yeni emekli promosyonu kampanyasında 3.499 TL ve altındaki maaşlarını taşıyanlar 4.500 TL’lik promosyona hak kazanırken, 3.500-7.499 TL arasındaki maaşlarını taşıyanlar 5.500 TL’lik, 7.500-9.999 TL arasındaki maaşlarını taşıyanlar 6.000 TL ve 10.000 TL ve üzerindeki maaşlarını taşıyanlar ise 6.500 TL’lik promosyona hak kazanacak. Maaşlarını taşımanın yanı sıra 2 adet otomatik ödeme talimatı ekleyen emeklilerin promosyonları ise 500 TL daha artacak. Albaraka Türk’ün emeklilere olan desteği promosyonla da sınırlı kalmıyor. Banka, başka emeklilerin maaşlarını taşıması için referans olan emekli müşterilerine referans oldukları kişi başına 500 TL ödül veriyor. Emekliler, referans yoluyla 6 kişiye kadar referans vererek toplamda 3.000 TL’lik ödülün sahibi olabiliyor. Maaşlarını taşıyarak Albaraka Türk müşterisi olan emekliler aynı zamanda 8500’den fazla ATM ağı ile tüm Yapı Kredi ve PTT ATM’lerinden ücretsiz para çekebilirken, EFT/FAST/Havale işlemlerinde ücret ve kredi kartlarında da aidat ödemiyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
1
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
2
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
3
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
4
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
5
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
6
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
﻿Orhan Ak: Ciddi belirsizlik var
7
﻿Orhan Ak: Ciddi belirsizlik var
﻿Orhan Ak: Ciddi belirsizlik var
﻿Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı   
﻿Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı   
﻿Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı   
﻿Unutkanlığı unutturan mucize bitki
﻿Unutkanlığı unutturan mucize bitki
﻿Unutkanlığı unutturan mucize bitki
﻿Başakşehir'in Gent maçına ilginç atama
﻿Başakşehir'in Gent maçına ilginç atama
﻿Başakşehir'in Gent maçına ilginç atama
﻿Christian Atsu'nun toprağa verileceği tarih belli oldu
﻿Christian Atsu'nun toprağa verileceği tarih belli oldu
﻿Christian Atsu'nun toprağa verileceği tarih belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.