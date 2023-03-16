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EYT Promosyonu kızıştıkça kızışıyor. Bir banka çıtayı 10 bin liraya çıkardı

ING Türkiye’den Emeklilere 10.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon...Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, maaş tutarına göre 8.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 16:47
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Bir banka çıtayı 10 bin liraya çıkardı. EYT Promosyonu kızıştıkça kızışıyor

EYT Promosyonu kızıştıkça kızışıyor. Bir banka çıtayı 10 bin liraya çıkardı
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ING Türkiye, emekli müşterilerine sunduğu promosyon tutarını yükseltti. Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar,  maaş tutarına göre 8.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor. Ayrıca, emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 1.500 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 10.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanabiliyor.

8.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 13 Mart 2023 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor. Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 3.500 TL’ye kadar ise 5.100 TL; 3.500 TL– 7.500 TL arası ise 5.950 TL; 7.500-10.000 TL arası ise 7.650 TL; 10.000 TL ve üzeri ise 8.500 ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Ayrıca, 15 Mart 2023- 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında ilk defa emekli maaşını ING’ye getiren müşteriler, verecekleri her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda da en fazla 1.500 TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.

EYT kapsamında ilk defa emekli olacak kişiler, e-Devlet ya da SGK müdürlüklerinde maaş bankası olarak ING’yi seçerek avantajlardan yararlanabiliyor. Emekli maaşını farklı bir bankadan ING’ye taşımak isteyenler ise e-Devlet üzerinden, ING şubelerinden ya da şubeye gitmeden ING Cebimdeki Danışman aracılığıyla emekli maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Emekli maaşını ING’den alan tüm müşteriler, dijitalden gerçekleştireceği para transferlerinde ücret ödemiyor. Üstelik ilk defa ING Kredi Kartı başvurusu yapan emekliler,  ilk 1 yıl kart aidatı ödemiyor ve 5.000 TL masrafsız ve faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından faydalanabiliyor. Emekli maaşını taşıyanlara, %1,54’den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuluyor ve kredi tahsis ücreti alınmıyor. Maaşını ING’ye taşıyan emekliler, 3 ay boyunca Turuncu Ekstra avantajlarından harcama koşulu olmadan yararlanıyor.

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