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  • EYT'liler Bakan Nebati'nin yeni mesajını çözmeye çalışıyor

EYT'liler Bakan Nebati'nin yeni mesajını çözmeye çalışıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisine yöneltilen "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusuna "EYT mi?" yanıtını vermişti. Dün EYT düzenlemesinin detayları kamuoyuyla paylaşılırken Nebati'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 12:10
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EYT'liler Nebati'nin şifreli mesajını çözmeye çalışıyor

EYT'liler Bakan Nebati'nin yeni mesajını çözmeye çalışıyor
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Medyaradar'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam EYT düzenlemesine ilişkin, "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi. 

Açıklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"EYT Mİ?"

Bakan Nebati, Twitter hesabından "EYT? EYT mi? Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu tweeti görenlerin aklına ise Bakan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama geldi.

GÜNDEM OLMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, görüşmeler için geldiği Meclis'te bir gazetecinin yönelttiği soruya verdiği yanıt ise kısa sürede gündem olmuştu.

Milyonlarca EYT'li düzenlemenin yasalaşmasını beklerken, Bakan Nebati kendisine yöneltilen "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusuna "EYT mi?" yanıtını vermişti. 

Bakan Nebati'nin soruya verdiği yanıt ve yoluna gülerek devam etmesi sosyal medyadaki çok sayıda EYT'linin tepkisini çekmişti. Yapılan yorumlar sonrası "#EYTlininSabrıTaştı" etiketi Twitter'da TT olmuştu.

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mmt
29.12.2022 12:26
bunu ciddiye alan varmı halen.söz tek kişinin.bunlar meşguliyet.  
 
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