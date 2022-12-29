Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT karından hemen sonra içeriden sızdı

Emekli ve memur milyonların beklediği açıklama geldi. 2023 asgari ücretinin 8 bin 506 olarak açıklanmasının ardından yıl sonuna yaklaşırken milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli maaşlarına gelecek zam da gündemde yerini koruyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuya ilişkin CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA REFAH PAYI GELEBİLİR'

Vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizen Dağ, daha önceki artışlarda seyyanen bir artış yapıldığını belirterek en düşük emekli aylığına refah payı gelebileceğini ifade etti.

AKP’li Dağ açıklamasında, 'Enflasyona milletimizi ezdirmeyeceğiz diye çok net ifade ettik. (En düşük emekli aylığı) Daha önceki artışlarda da seyyanen bir artış yapıldı. En düşük emekli aylığına refah payı gelebilir. Burada bir emekli aylığı bağlarken ödemiş olunan prime göre oluyor. Çalışma Bakanlığımız süreci yürütüyor' dedi.

GÖZLER MEMUR ZAMMINA ÇEVRİLDİ

Asgari ücret zammının belli olmasının ardından sıra memur zammına geldi. 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla memur ve emekliye yapılacak zam oranı kesinleşecek. Ancak ek zam isteyen memur temsilcisi Memur-Sen, taleplerini iletmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya geldi.

VERGİ MATRAHI VE EK ZAM TALEBİ

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlar için 2 önemli talepte bulundu. Vergi matrahının yükseltilmesini ve ek zam istediklerini belirten Yalçın, 'Vergi matrahı konusunda huzursuzluğumuz var. Son birkaç ay kamu görevlileri matrahlardan kaynaklı olarak aldıkları ücreti kaybediyorlar. Vergi matrahı yükseltilmeli oran yüzde 15'e sabitlenmeli. Memurlara enflasyon farkının dışında bir zam yapılması zaruri hale geldi. En düşük memur maaşında iyileştirme yapılması gerekiyor. Kiralar memurları zorluyor, büyük şehirlerden kaçış başladı' ifadelerini kullandı.

'İŞÇİLERİMİZİN TALEPLERİNİ İLETTİK

'Yalçın konuşmasının devamında şunları söyledi: 'Hassasiyetimizi ifade ettik. 4A kadrosuna alınacak arkadaşlarımızın beklentilerini aktardık. Usta öğretici, ek ders gibi beklentileri ilettik. İşçilerimizin taleplerini ilettik. Emekli aylıkları konusunda yaklaşımlarımızı ifade ettik. Tamamı sözleşmeli olan kurumlardaki personelin durumuna ilişkin yaklaşımımızı paylaştık. Memur işi yapan işçiler memur kadrosu bekliyor, bu konuda talebimizi aktardık.

Ek gösterge düzenlemesi konusunda da kamuoyuna 5 milyon 300 bin insanı ilgilendiren bir düzenleme yapıldığı için bu konuda memnuniyetimizi ifade ettik. 1. dereceye kadar yükselenlerin 3600 ek göstergeye yükselmesi konusundaki talebimizi bir kez daha ifade ettik. Beklentimiz ek göstergede adalet sağlanması.'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin 8 bin 506 liraya çıkarılmasının ardından gözlerin çevrildiği memur ve memur emeklisi zammı hakkında konuşan Bakan Bilgin, milyonları heyecanlandıran sözler sarf etmişti.

'ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ YAPACAĞIZ'

Bakan Bilgin, 'Bizim memur maaşlarıyla ilgili imzaladığımız madde var. Enflasyon farkını toplu sözleşmelerde veriyoruz. Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz. Onu şimdi açıklamayayım. Son ay enflasyonu hesaplandıktan sonra belirleniyor.

Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra Ocak ayında belli olacak. Aralık ayında enflasyon düşüşü devam edecek. Biz tüm bunları değerlendirerek alım gücünü destekleyecek oranda karar vereceğiz.Bitmemiş tamamlanmamış çalışmayı önceden açıklamak doğru olmaz. Biz ücret artışların dışında memur ve çalışanlarımızın ücretlerine çok önemli katkı yaptık.

Ücret düzeyinde alınan vergileri vergi dışı bıraktık. Bu tüm ücretlere yansıdı. Şimdi bir başka şey daha yapılıyor.' ifadelerini kullanmıştı.

VERGİ DİLİMLERİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR'

Bakan Bilgin sözlerine şöyle devam etti: 'Maliye Bakanımızla talepleri birlikte değerlendirdik. Vergide dilimleri için çalışma yapılıyor.Maliye Bakanımız bunu açıkladığı zaman çok önemli etkisi olacak. Kamu çalışanların ücretlerini çok rahatlatacak. 'Ocak ayında aldığımız maaşı neden Temmuz'da alamıyoruz' eleştirileri ortadan kalkacak.

'BAĞKUR EMEKLİLERİMİZİN DE MAAŞINA DÜZENLEME YAPILACAK’

'En alt düzeyde ücret alan emekliler var. Çok düşük kaldı. Açıklandığı gün fena değildi, enflasyon şartları içinde az kaldı. Bunlar kim? Prim gün sayılarını tamamlamamışlar, daha çok Bağkur'lular. Devlet 'bu insanlarımıza borçlanma imkanı getirelim' demişler.Prim borçlarını bağladıkları emekli maaşından ödenmiş. Bir sosyal destek bu. Bunların sayısı 500 bin civarında. Bunları da biz nasıl sosyal devlet ücretsiz, gelirsiz kimseyi bırakmaz diye bir düzenleme yaptıysa, bunlar da yeniden ele alınarak düzenlenecek.'