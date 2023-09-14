Eyüp Aydın Süper Lig devi yolcusu. Bu gece İstanbul'a geliyor

Sezona yaptığı transferlerle hızlı bir giriş yapan Galatasaray, yaz transfer dönemi başlamadan kadrosuna bir takviye daha yaptığı iddia edildi.



TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Eyüp Aydın transferinde mutlu sona ulaştı.

19 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere bu gece İstanbul'a geleceği haber detayında yer aldı.



Heidenheim altyapısında yetişen ve 2017'de Bayern Münih'in yolunu tutan Eyüp Aydın, 2 senedir Alman ekibinin ikinci takımında forma giyiyordu.



Geçtiğimiz sezonda takımıyla 24 maça çıkan Eyüp Aydın 3 gol, 4 asistlik katkı vermişti.