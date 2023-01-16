Eyüpspor genç oyuncuyu transfer etti

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz son olarak Eskişehirspor forması giyen 2004 doğumlu genç milli orta saha oyuncusu Buğra Çağlıyan'ı renklerine bağladı." denildi.

Geçen sezonun sonundan itibaren kulüpsüz olan Buğra Çağlıyan, Eskişehirspor formasıyla 24'er TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig maçında forma giydi.