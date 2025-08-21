Eyüpspor 4 büyüklerle maçlarını oynayacağı stadyumu açıkladı!

Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da iç saha maçlarını oynamak için sabit bir stadyum bulamamıştı. İstanbul temsilcisi, ligin '4 büyükleri' olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile yapacağı maçların Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, iç sahada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağını duyurdu.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İç saha maçlarımız için yürüttüğümüz stat arayışında bizlere kapılarını açarak destek olan Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa Kulübüne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağımız iç saha karşılaşmalarımız, ülkemizin en büyük statlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecektir. Bu statta, taraftarlarımızın coşkulu desteğiyle birlikte unutulmaz anlara imza atmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

