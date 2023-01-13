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Eyüpspor'u Denizlispor da durduramadı

Spor Toto 1. Lig'de lider Eyüpspor, Denizlispor'u tek golle geçti

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 22:42
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Eyüpspor Denizli'de galip

Eyüpspor'u Denizlispor da durduramadı
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Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında lider Eyüpspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal (Dk. 82 Erdal Akdari), Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Mayi (Dk. 90 Berkant Gündem), Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar (Dk. 70 Özer Özdemir), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 70 Bekir Turaç Böke), Djedje (Dk. 70 Okan Derici)

Eyüpspor: Harun Tekin, Claro, Sinan Kurt, Mehmet Murat Uçar, Umut Bulut (Dk .71 Mustafa Pektemek) Uğur Demirok, Recep Niyaz (Dk. 90 Taşkın İlter), İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Berkan Demir, Ezeh (Dk. 90+5 Thill)

Gol: Dk. 45+3 Hakan Çinemre (kendi kalesine) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 64 Muhammed Gönülaçar, Dk. 83 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor), Dk. 57 Recep Niyaz (Eyüpspor)

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