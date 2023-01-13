Eyüpspor'u Denizlispor da durduramadı

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında lider Eyüpspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal (Dk. 82 Erdal Akdari), Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Mayi (Dk. 90 Berkant Gündem), Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar (Dk. 70 Özer Özdemir), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 70 Bekir Turaç Böke), Djedje (Dk. 70 Okan Derici)
Eyüpspor: Harun Tekin, Claro, Sinan Kurt, Mehmet Murat Uçar, Umut Bulut (Dk .71 Mustafa Pektemek) Uğur Demirok, Recep Niyaz (Dk. 90 Taşkın İlter), İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Berkan Demir, Ezeh (Dk. 90+5 Thill)
Gol: Dk. 45+3 Hakan Çinemre (kendi kalesine) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 64 Muhammed Gönülaçar, Dk. 83 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor), Dk. 57 Recep Niyaz (Eyüpspor)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.