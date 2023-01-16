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İstanbulspor ayrılığı açıkladı. Resmen Eyüpspor'da

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da oynayan Melih Kabasakal, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'a transfer oldu.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 18:42
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Resmen Eyüpspor'da. İstanbulspor ayrılığı açıkladı

İstanbulspor ayrılığı açıkladı. Resmen Eyüpspor'da
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Sarı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde bulunduğu her an terinin son damlasına kadar mücadele eden, şampiyonluğumuzun göz bebeklerinden Melih Kabasakal'ın Eyüpspor'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Melih." ifadeleri kullanıldı.

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