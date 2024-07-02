Eyüpspor eski Galatasaraylı futbolcuya imzayı attırdı

Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor, transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Son olarak Umut Meraş ve Fredrik Midtsjö'yü transfer eden Eflatun-sarılılar, Adana Demirspor'dan Emre Akbaba'ya da imzayı attırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Eyüpspor’umuz, Adana Demirspor'dan Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: "Emre Akbaba kendisini ülke futboluna kanıtlamış, A Milli Takım'a kadar yükselmiş önemli bir futbolcu kardeşimiz. Biz de Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer listemizi oluştururken aklımıza ilk gelen isimlerden biriydi. Bu imza ile 1 aydır Emre Akbaba ve menajeri ile yürüttüğümüz transfer sürecini başarılı bir şekilde noktalamış olduk. İnşallah Emre kardeşim, Süper Lig'de bize çok katkı sağlayacak. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum."

Emre Akbaba: "Süper Lig'e süper bir giriş yapan Eyüpspor’un süper kadrosunun içinde yer alacağım için çok mutluyum. Tarihi ve semt kültürüyle lige heyecan katacak olan Eyüpspor’un başarısı için takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Emre Akbaba'ya 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz.''

GALATASARAY FORMASINI DA GİYDİ

Süper Lig'de Alanyaspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor formalarını terleten milli futbolcu, 2018-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Galatasaray formasını terletmişti.

Akbaba, 18-19 sezonunda Galatasaray ile 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.