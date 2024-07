Hollanda Romanya'nın biletini kesti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın, son 16 turundaki bu geceki maçlarından biri olan Romanya-Hollanda mücadelesini, Münih’teki 72 bin kişilik Allianz Arena Stadyumu’nu dolduran her iki ülkenin taraftarları, son dakikaya kadar bir umutla seyretti.

Sonunda gülen taraf ise Hollanda oldu.

Romanya ile Hollanda Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda bugüne kadar bir kez karşılaşmış, o karşılaşmayı da turunculular 2-0 kazanmıştı.

Yaklaşık 92 milyon Euro değerindeki Sarılılar ile 815 milyon Euro değerindeki turunculuların bu akşamki 90 dakikasında, ilk yarıya hızlı başlayan Rumenler olurken, bu yarının ilerleyen dakikalarında oyunun hakimiyetini ele geçiren ise Hollandalılar oldu.

Bergwijn, Simons ve Liverpoollu Gakpo ile Rumenleri sıkıştırmaya başlayan Ronald Koeman’ın öğrencileri; buna rağmen ilk 45 dakikada kullandıkları 10 korner atışından, hiçbir yakın gol tehlikesi yaratamadı.

19. dakikada Gakpo’nun soldan getirip, yakın direk dibine sağ ayağıyla sert vurarak, ilk 45 dakikanın tek golünü Hollanda adına skor tabelasına yazdırırken, turuncuya boyanmış tribünlerini de ayağa zıplattı.

*

Bu golden sonra biraz tedirginlik yaşayan Rumen takımının teknik patronu Edward Lordanescu, rakip atakları önde karşılatmaya çalıştı ama yinede gedik verdi.

Bugüne kadar 16 kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda eleme turlarında oynadığı son 3 maçı kaybeden Hollanda, bu akşam bunu 4. kez yaşamamanın peşinde idi ve yaşatmadı.

Romanya ise EURO 2000’ den bu yana ilk kez eleme turuna kaldı ve uzun bir aradan sonra ilk defa eleme turu oynadı bu akşam.

Hollanda ilk ve ikinci yarının çoğu bölümünde rakibine oranla daha etkili ve daha tehlikeliydi. İlk yarı biterken, Hollandalı Simons, yüzde yüzlük golü kaçırmasaydı. Almanya’nın sınır komşusu portakalların, soyunma odasına iki farklı önde gitmesi asla tesadüf olmazdı.

Karşılaşmanın 2. yarısında Kaptan, Liverpoollu Van Dijk’in kornerden gelen topa vurduğu kafa, önce yan direğe sonrada auta çıktı.

Oyunun 63. dakikasında yine Liverpoollu Gakpo’nun Hollanda adına attığı 2. gol sevinci VAR’a gidene kadar sürdü. VAR’da ki Alman hakem triyosundan B. Dankert, golü ofsayt gerekçesiyle geçerli kılmadı. Zaten de ofsayt idi.

Zaman zaman efsane Rumen oyuncu Hagi’nin oğlu Alaves forması giyen Hagi de, for hattına destek verirken, babası da tribünde, tanıdık teknik direktörlerden Lucescu ile birlikte hem oğlunu, hem de ülkelerinin takımlarını, biraz da endişeyle izledi!

*

Bu her iki takımın; bugüne kadar karşı karşıya geldikleri toplam maç istatistiklerinde ise Romanya’nın tek bir galibiyeti vardı. Aralarındaki son 4 karşılaşmayı ise Hollanda kazanmıştı.

İkinci 45 dakikada, Romanya’nın beraberlik golü için aldığı riskleri iyi değerlendiren turunculular, araya atılan topları daha iyi değerlendirerek golü daha fazla koklayan taraf oldu.

Bu yarıda her iki teknik adam da hamle oyuncularını oyuna sokarken, bunlardan Veerman’ın Hollanda adına kaçırdığı gol de evlere şenlikti.

Oyuna üstten aşağıya genel ve objektif bakıldığı zaman defansif ağırlıklı oynayan ‘’Tricolorii’’ (Üç renkliler) lakaplı Romanya,ofansif oynayan ise ‘’Otomatik Portakallar’’ lakaplı Hollanda idi.

Özellikle Gakpo, Romanya defansına sıkıntılı anlar yaşattı, yaşatmadı değil!

Bunlardan birinde de soldan getirdi. Meşin yuvarlak auta çıktı derken, sıfırdan kesti ve ikinci yarının başında oyuna dahil olan Malen farkı 2’ye çıkardı.

Aynı oyuncu, maçın uzatmalarında soldan driplingle geldi ve kendinin 2, takımının 3. golü olarak topu filelere gönderdi.

3-0 biten 90 dakika da, ev sahibi orta hakem Felix Zwayer oyuna oldukça hakimdi. Anlayacağınız Hollanda 90 dakika boyunca sahaya daha sahip olan taraftı ve hak ettiği net bir galibiyet alarak, son 8’e kaldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Kısacası turuncu portakallar, Romanya’nın memlekete biletlerini business class’a kesti.