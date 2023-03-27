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Eyüpsultan’da bir kadın motosikletli şahısların açtığı ateş sonucu yaralandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda, motosiklet üzerindeki yüzleri maskeli iki şüphelinin açtığı ateş sonucu yolda yürüyen bir kadın yaralandı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 23:24
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Eyüpsultan’da bir kadın motosikletli şahısların açtığı ateş sonucu yaralandı

Eyüpsultan’da bir kadın motosikletli şahısların açtığı ateş sonucu yaralandı
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Olayın kamera kayıtları ortaya çıktı. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen E.D. isimli kadına, bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı gerçekleştiren iki kişi hızla kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri ise yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletli 2 şahsın ateş ettiği ve kadının yaralandığı görülüyor. Çevredeki vatandaşların da kadının yardımına koşması kameralara yansıyor.

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