Eyüpsultan’da denetimden kaçan araçtan sokağa kanlı silah atıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur uygulaması yaptı.

Eyüpsultan’da yapılan asayiş uygulamasında araçlar durdurulup aranırken, yurttaşların da üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.

Denetimler sırasında bir araç uygulama noktasında ‘dur İhtarına’ uymayarak kaçtı.

Aracın içerisindeki B.B. isimli şahıs üzerinde kan lekeleri olan bir silahı sokağa fırlattı.

Silah incelenmek üzere emniyete götürülürken, B.B. isimli şahıs kısa sürede ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.