Eyüpsultan'da kaçak alkol operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak'ta Rami Cuma Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen adresten çıkan, elinde poşet bulunan kişiyi durdurdu.

Poşetteki pet şişede bulunan sıvının alkol olduğu ve şüpheli N.Ç'den 60 lira karşılığında alındığı belirlendi.

Bunun üzerine N.Ç'nin evinde yapılan aramalarda, farklı renklerde 47 cam şişede alkol, 12 pet şişede şeffaf alkol, 2 malt aroması, anason yağı, alkol testinde kullanılan maddeler ve pipet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç. serbest bırakıldı. (AA)