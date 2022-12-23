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Yangın sonrası dev köpük birikintileri

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yanan fabrikanın yakınında bulunan mahalleyi köpük kapladı. Endişeye neden olan köpüğün dün yangına müdahale eden itfaiyenin çalışması sonrası mahalleye ulaştığı tahmin ediliyor.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 17:29
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Eyüpsultanda mahalleyi köpük sardı

Yangın sonrası dev köpük birikintileri
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Pirinççi Mahallesi'nde yanan fabrikanın yakınında mahallelerde oturanlar sabah uyandıklarında dev köpük birikintileriyle karşılaştı. Endişe yaşayan mahalleliler durumu belediye bildirdi.

Belediye ekipleri gelerek çalışma başlattı. Köpüklerin üzerine belediye tankerinden su sıkıldı. Köpüğün nedeninin dün araç filtresi yangınına müdahale eden itfaiyenin kullandığı su ve kimyasalın neden olduğu tahmin ediliyor.

“BU İLK DEFA OLDU"

Uzun süredir Pirinççi Köyü civarında oturduğunu dile getiren Kadir Kaya “Burada daha önce böyle bir köpük oluşmamıştı. Dün 14.00'da filtre fabrikası yanmıştı. O fabrikaya itfaiye araçları geldi, çok su boşalttılar. Bu köpüklerde oradan buraya geldi. Bu ilk defa oldu, fabrikadaki yangından olduğunu da biliyoruz" dedi.

“YANGINDAN DOLAYI"

Abdullah Danacı ise “5 senedir burada kalıyorum, yazlık olarak burayı kullanıyorum. Bu köpükler dünkü yangından dolayı kaynaklandı. Bu zamana kadar böyle bir şey olmamıştı. Dünkü yangından dolayı bu köpüklerin oluştuğu belli, o kadar çalışma yapıldı" dedi. (DHA)

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