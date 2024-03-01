Ezgi Apartmanı davasında sanık avukatı Ersan Şen’e tepki: Burası televizyon programı değil

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’taki ilk depremde yıkılan ve 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nın giriş katındaki Kervan Pastanesi'nde kolon kesilmesine ilişkin haklarında 876'şar yıl hapis istenen 3 sanıkla ilgili dava başladı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada tutuklu müteahhit Y. A. ve tutuklu sorumlu mühendis M.T. duruşmada hazır bulunurken mimar E.D. ise SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlandı.

Sanık avukatları tarafında Ersan Şen, müşteki tarafında Rezan Epözdemir ve Kahramanmaraş Barosu Başkanı M. Burak Gül ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatları salonda hazır bulundu.

İlk savunmayı yapan E. D., kendisinin iç mimar olarak kaba inşaat ile alakası olmadığını ve Kervan Pastanesi’nde yapılan tadilat ile binanın yıkılması arasında bağlantı olmadığını savundu.

“BEN FEN ADAMI DEĞİLİM, SANAT ADAMIYIM”

E. D., başta beton kalitesi olmak üzere projenin gerekliliklerini yerine getirmeyenlerin ve bunu denetlemeyenlerin yıkılmadan sorumlu olduğunu söyledi.

E. D. ayrıca, "Ben fen adamı değilim, sanat adamıyım. Mağdurum. Müteahhit bile bilinçli taksirle yargılanırken ben neden olası kastla yargılanıyorum?" diye konuştu.

Tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep eden E. D., mahkeme başkanının, "Tadilat yapıldığına ilişkin fotoğrafları gördün mü?" sorusuna "Gördüm ancak bu binaya ait olduğunu düşünmüyorum. İnternetten bulunabilecek şeyler" cevabını verdi.

E. D.'nin yanıtı kayıp yakınlarının tepkisine neden oldu.

TANSİYON YÜKSELDİ

Tutuklu iç mimar E. D.’nin savunması sonrası müştekilerin sorularına geçildi.

Sanık avukatlarının da E.D.’ye sorular yöneltmesi üzerine avukat Rezan Epözdemir, “Sayın Başkan, burada bir usul sorunu var. Bu işleyiş ile müştekilere yönelik çapraz sorgu gibi bir durum oluyor" itirazında bulundu.

Talep mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.

ŞEN’İN SÖZLERİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Sonrasında ise sanık avukatlarından Ersan Şen’in, "Duruşma naklen yayınlanıyor, tweetler atılıyor" tepkisi üzerine salonda tansiyon yükseldi.

Şen’in iddiasında karşı çıkan Epözdemir, "Duruşma salonundan ses ve görüntü aktarımı yapılmadığı sürece paylaşımlar bu biçimde değerlendirilemez" ifadelerini kullandı.

“ERSAN ŞEN NEDEN RAHATSIZ OLUYOR?”

Başka bir kayıp yakını avukatı ise, "Duruşmanın takip edilmesinden Rezan Epözdemir rahatsız olmuyor da, Ersan Şen niye rahatsız oluyor? Biz rahatsız olmuyoruz. Siz rahatsız oluyorsunuz; çünkü kaçakları savunduğunuz için çekiniyorsunuz" dedi.

Bu sözlerin ardından taraflar arasında münakaşa yaşanınca duruşmaya ara verildi.

“AVUKATI OLDUĞUNUZ FİRARİ SANIKLARI GETİRİN”

Verilen ara sonrası sanık mühendis M.T. "yönlendirme raporlar hazırlandığı" iddiasında bulundu. Bir müşteki avukatı bu iddia hakkında “Duygusaldır nedeni” yorumunda bulundu. M.T. ise bu yoruma, “Onu ben söyleyemem ama herkesin malumu” karşılığını verdi.

Sanık avukatı Ersan Şen, savunmasının ardından M.T.’ye sorular yöneltti. Ancak Şen’in sorularına hem M.T.’nin avukatı hem de müşteki avukatları, “Bunlar soru değil, yorum” tepkisini gösterdi.

Bunun üzerine M.T.'nin avukatı ile Ersan Şen arasında tartışma yaşandı. Avukat, Şen’e, “Burası televizyon programı değil Ersan Şen. Duruşma salonundasınız, moderatör eşliğinde yapılan bir tartışma programında değilsiniz. Avukatı olduğunuz firari sanıkları getirin de biz de onlara böyle sorular soralım” dedi.

Ersan Şen ise, “Kaçakları yakalamaz bizim işimiz değil. Devletin jandarması var, polisi var. Siz her kaçak müvekkilinizi getirip teslim ediyor musunuz” diye sordu.

Mahkeme, Türkiye Barolar Birliği ie Kahramanmaraş Barosu'nun davaya müdahil olma taleplerini reddetti.

Dava, Kayıp 09.30'daki celseyle devam edecek.