Ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

1/2 çay bardağı kırmızı mercimek,

1/2 çay bardağı pirinç,

1/2 çay bardağı pilavlık bulgur,

1 adet orta boy soğan,

1 yemek kaşığı domates salçası,

1 tatlı kaşığı toz biber,

1 yemek kaşığı tereyağı,

1 yemek kaşığı sıvı yağ,

6-7 su bardağı su,

1 tatlı kaşığı un,

Tuz, nane, kekik.

Hazırlanışı

Tereyağ ve sıvı yağı tencereye alıp kızdırın,

Küçük küçük doğradığınız soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavurun,

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun

Toz biber ve unu ekleyip birkaç dakika kavurun,

Suyunu ekleyip karıştırın,

Su kaynayınca mercimek, bulgur ve pirinci ekleyip kapağı kapalı şekilde kısık ateşte hepsi yumuşayana kadar pişirin,

Kıvamı koyu geldiği takdirde istediğiniz kıvama gelene kadar kaynar su ekleyin,

Tuz, nane ve kekik ekleyip karıştırın ve ateşten alın.