Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası tarifi için malzemeler neler?
Anadolu’nun dört yanında sevilerek pişirilen ezogelin çorbası Gaziantep’ten doğduğu söylenmektedir. Birkaç malzeme ile evinizde kolaylıkla yapacağınız ezogelin çorbası tarifini sizler için derledik. Peki, ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası tarifi için malzemeler neler?

Ezogelin çorbası herkes tarafından bilinen ve sevilen çorba tariflerindendir. Evde mercimeğiniz varsa ezogelin çorbasını yapmak sanılanın aksine kolay. Peki, ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası tarifi için malzemeler neler?

İşte ezogelin çorbası tarifi…

EZOGELİN ÇORBASI İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 su bardağı kırmızı mercimek

- 3 yemek kaşığı pirinç

- 2 yemek kaşığı bulgur

- 1 adet soğan

- 1 tatlı kaşığı salça

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz, nane

- 9 su bardağı kaynar su

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EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Çorba için seçtiğiniz tencereye tüm malzemeleri ekleyin. Mercimek, pirinç, bulgur ve tuzunu koyun.

Çorbayı yarım saat kadar pişirin.

Bir tavada erittiğiniz tereyağına soğan ekleyip kavurun ve sonra da salça ekleyin. Kavurma işlemine devam ederken nane de ekleyin.

Çorba yaptığınız tencereye kavurarak elde ettiğiniz sosu ekleyin ve 10 dakika karıştırarak pişirin.

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