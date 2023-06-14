F.Bahçe'ye İtalya'dan müjdeli haber. Yılın transfer bombası patlıyor

Fenerbahçe'de önemli bir transfer gelişmesi daha yaşandı.

Ryan Kent transferinde mutlu sona ulaşan sarı lacivertli takım, başkan Ali Koç'un ısrarla istediği dünyaca ünlü Edin Dzeko transferinde de önemli bir adım attı.

Sky Italia'nın haberine göre Edin Dzeko, Inter'den kesin olarak ayrılmaya karar verdi.

Haberde Edin Dzeko'nun bu kararını, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası verdiği aktarıldı. Dzeko'ya Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşme teklif ettiği de haberde yer aldı.

Edin Dzeko bu sezon Inter formasıyla toplam 52 maça çıktı ve 14 gol atarken, 5 asist yaptı.



