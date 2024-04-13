Fabrika ve işletmelerden sonra devlette satacak arsa da kalmadı. Cumhuriyetin kazanımları 20 yılda bitirildi

Kaynak: Birgün
Fabrika ve işletmelerden sonra devlette satacak arsa da kalmadı. Cumhuriyetin kazanımları 20 yılda bitirildi
Geçen 21 yılda fabrikalar ve işletmeler satıldıktan sonra satılacak arsa da kalmadı. Ortaya çıkan manzara “Cumhuriyetin kazanımları 20 yılda bitirildi” yorumuna neden oldu.

AKP iktidarı kamuya ait satılacak fabrika ve kurumların sayısı azalınca iktidar son dönemde arsa satışına ağırlık verdi.

Birgün’de yer alan habere göre, 2003 - Mart 2024 tarihleri arasında devlete ait 5 binden fazla taşınmaz satıldı.

AKP'nin Kasım 2002'de iktidara gelmesinden bugüne kamuya ait fabrikalar, tesisler, araziler, oteller, limanlar, enerji üretim ve dağıtım şirketleri bir bir satıldı. Cumhuriyetin kazanımlarının çok büyük bir bölümü son 21 yılda toplam 2 trilyon lira bedelle kamunun malı olmaktan çıktı, yerli ve yabancı şirketlerin eline geçti.

Hisse satışından 1 trilyon 248 milyar lira, tesis ve işletmelerin tümüyle devrinden 550 milyar lira gelir elde eden iktidar satacak kuruluş kalmayınca gayrimenkul ticaretine başladı. Devlete ait otel ve sosyal tesisleri 20,8 milyar liraya elden çıkartıldı. Arsa, tarla, fabrika arazisi gibi mülklerin satışından 21 yılda yaklaşık 147 milyar lira elde edildi. Özelleştirme İdaresi verilerinden yaptığı hesaplamaya göre 2003- Mart 2024 tarihleri arasında iktidar, devlete ait 5 binden fazla taşınmazı özel mülkiyete devretti.

Ekonomik krizin derinleştiği 2021 yılından itibaren gayrimenkul satışı hız kazandı. 2020 yılında 22 milyon dolar olan arazi satışı, 2021'de 187 milyon dolara, 2022'de 441 milyon dolara çıktı. Seçim yılı olan 2023'te satışlar 179 milyon dolarda kaldı.

826 ARSA DAHA SATIŞA ÇIKTI

Bu arada Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 47 ilde, 826 muhtelif arsayı, satışa çıkardı. Açık artırmalar 24-25-26 Nisan günleri saat 10:30’da yapılacak. Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim yapacağını duyurdu.

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