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Fabrika yangını geceyi gündüze çevirdi 

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 06:52
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Fabrika yangını geceyi gündüze çevirdi 

Fabrika yangını geceyi gündüze çevirdi 
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İHA'nın haberine göre, yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi, Balçık Mahallesi, 3237 Sokak üzerinde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükseldi. 

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kocaeli’nin her ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. 

Vatandaşlar, yangını söndürmekle meşgul olan itfaiye ekiplerine yangını bir an önce söndürmeleri konusunda tepki gösterdi. Jandarma ekipleri, şahısları bölgeden uzaklaştırdı. Ekipler yangını yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alarak söndürdü.

 

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