Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Bursa'da bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın işçileri korkuttu. İtfaiye ekipleri yangını 1 saat sonra durdurabildi.

KAYNAK: İHA
Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 08.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi içerisinde bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi.

Yangını gören çalışanlar durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. Ekipleri beklerken kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden çalışanlardan bazıları dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Diğer yandan sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere, olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alarak söndürdü.

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